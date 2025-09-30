martedì, Settembre 30, 2025
AVELLINO (rgl) – Un anziano nel mirino della “truffa dello specchietto”, ma questa volta i malviventi hanno trovato sulla loro strada un carabiniere libero dal servizio. È accaduto nella mattinata di ieri a Pianodardine, ad Avellino, dove un militare dell’Arma ha notato due persone che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano denaro da un 80enne come presunto risarcimento per un finto incidente stradale. L’immediata segnalazione alla centrale Operativa ha consentito alla sezione Operativa della compagnia di Avellino – già in zona nell’ambito dei servizi mirati predisposti dal comando provinciale a seguito di recenti segnalazioni – di intervenire in pochi istanti, bloccando la coppia e mettendo in salvo l’anziano. I due, un 24enne e una 48enne del capoluogo irpino, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di tentata estorsione in concorso e truffa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sono stati accompagnati alla casa circondariale di Bellizzi Irpino. L’autovettura utilizzata per il raggiro, risultata noleggiata, è stata sequestrata.

