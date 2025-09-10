TORRE DEL GRECO (rgl) – Un appuntamento con la salute che può salvare la vita. Anche presso il distretto sanitario di Torre del Greco, al piano terra del plesso Bottazzi, è attivo lo screening mammografico gratuito rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni, strumento fondamentale per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, la neoplasia più diffusa nel sesso femminile. L’esame, da ripetere ogni due anni, non richiede prescrizione medica: la prenotazione è possibile tramite Cup o call-center (081.18436599/545). Il servizio è disponibile due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 13:30. In Italia si registrano circa 50mila nuove diagnosi di tumore al seno ogni anno, pari a un terzo delle malattie oncologiche che colpiscono le donne. Nonostante l’incidenza elevata, i dati sono incoraggianti: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’88%, con una probabilità del 91% di vivere ulteriori quattro anni se si supera il primo anno dopo la scoperta della malattia. “Siamo sempre più convinti dell’efficacia degli screening oncologici – sottolinea Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud –. La prevenzione è fondamentale per ridurre la mortalità e migliorare la qualità di vita delle persone. Ogni diagnosi precoce salva vite: per questo investire in campagne di prevenzione e garantire accessibilità ai servizi resta una priorità per la nostra Asl”.