Turisti olandesi intrappolati tra i rovi nel Casertano: salvati

CASERTA (rgl) – Un’escursione tra i sentieri dei monti Trebulani stava per trasformarsi in un incubo per una coppia di turisti olandesi. Nel pomeriggio di ieri i coniugi, in vacanza a Castel di Sasso, sono rimasti intrappolati nella fitta vegetazione della località Vallata, perdendo l’orientamento e ritrovandosi impossibilitati a tornare indietro. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando il marito, un imprenditore 63enne originario di Maastricht e residente ad Amsterdam, e la moglie 60enne, medico, hanno contattato il numero unico “112”. Grazie alla geolocalizzazione del loro smartphone, la Centrale Operativa dei carabinieri di Capua è riuscita a individuare l’esatta posizione dei due turisti, bloccati in una zona impervia. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Formicola e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Capua, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e un’ambulanza del 118. Durante l’attesa, la coppia è rimasta costantemente in contatto telefonico con il vice brigadiere in servizio alla Centrale, che li ha rassicurati fino all’arrivo delle squadre. Liberati dai rovi e sottoposti a un controllo sanitario, i due non hanno riportato ferite gravi: solo tanto spavento e qualche escoriazione. Scortati dai militari dell’Arma fino alla loro auto, hanno potuto fare ritorno al B&B dove alloggiano, riprendendo così la loro vacanza nel Casertano.