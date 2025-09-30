CAMPOBASSO (rgl) – È stato fermato nel tardo pomeriggio a Ferrazzano, comune molisano in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, a Paupisi, nel Sannio. Il presunto assassino è stato individuato grazie a un elicottero dei carabinieri, che ha permesso alle pattuglie di bloccarlo in strada. Ocone è stato portato alla caserma dei carabinieri di Campobasso intorno alle 19, dove si trova in attesa di essere interrogato. La tragedia ha coinvolto anche i figli, di 15 e 16 anni, che si trovavano nell’auto al momento dell’aggressione. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe morto, mentre la sorella è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Anche la ragazza sarebbe stata colpita con dei sassi, come la madre. Secondo quanto si apprende, infatti, la giovanissima ha riportato la frattura della teca cranica e, al momento del ritrovamento, aveva molto sangue addosso seppur senza segni di armi da taglio.