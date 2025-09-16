GIUGLIANO (rgl) – Sorpresa tra i panni sporchi a Varcaturo: 5 chili di hashish sequestrati. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato una 41enne di Varcaturo, incensurata, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, impegnati in una serie di perquisizioni lungo il litorale flegreo, hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna in via Madonna del Pantano. Tra i panni sporchi, i carabinieri hanno rinvenuto 5 chili di hashish, suddivisi in 50 panetti da 100 grammi ciascuno. Nel comodino della camera da letto sono state trovate e sequestrate anche sei cartucce calibro 9×21. La donna è stata posta in stato di arresto ed è ora in attesa di giudizio.