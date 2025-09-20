SANT’ANASTASIA (rgl) – Un vecchio rancore che si trasforma in tragedia sfiorata. È quanto accaduto a Sant’Anastasia, dove un banale litigio ha rischiato di trasformarsi in omicidio. I carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno arrestato in quasi flagranza di reato Luigi Gifuni, 59enne imprenditore edile già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del tentato omicidio di Damiano Romano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Gifuni avrebbe raggiunto la vittima in strada, colpendola prima con uno schiaffo e subito dopo esplodendo un colpo di pistola che ha ferito Romano all’addome. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa dalla moglie e trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli: al momento si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Rilievi di Castello di Cisterna per i sopralluoghi. L’Autorità Giudiziaria di Nola ha disposto il trasferimento dell’arrestato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.