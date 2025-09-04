SORRENTO (rgl) – Si era presentata in caserma per denunciare il furto della sua Vespa anni ’90, ma non avrebbe mai immaginato di ritrovarsela davanti pochi minuti dopo. Protagonista della vicenda una 56enne di Piano di Sorrento, che nel pomeriggio di ieri ha vissuto un incredibile colpo di scena. Alle 14, una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile stava perlustrando le strade di Meta quando, nei pressi di un hotel in piazza Scarpati, ha notato due ragazzi a bordo di una Piaggio Vespa bianca senza casco. Insospettiti, i militari hanno bloccato i giovani, che hanno dichiarato di avere entrambi 17 anni e di essere usciti solo per andare al mare. La centrale operativa ha però segnalato subito che quel ciclomotore risultava appena rubato a Piano di Sorrento. In quello stesso momento, la proprietaria stava formalizzando la denuncia proprio in caserma. Così, tra lo stupore generale, la Vespa le è stata riconsegnata sul posto dai carabinieri. Gli accertamenti hanno chiarito la reale identità dei due fermati: uno dei ragazzi ha davvero 17 anni, mentre il passeggero, in realtà 20enne di San Giuseppe Vesuviano, aveva mentito sulla propria età per evitare guai giudiziari più seri. Entrambi, incensurati e residenti tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, sono stati denunciati per ricettazione. Il minore è stato affidato ai genitori.