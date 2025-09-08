SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (rgl) – Le fiamme di agosto hanno bruciato ettari di bosco sul Vesuvio, lasciando ferite profonde a Terzigno e Torre del Greco. Ma tra cenere e devastazione è nato anche un segnale di speranza: quello di una comunità che non si arrende e che sceglie di unirsi per difendere il proprio territorio. In quest’ottica si inserisce l’incontro pubblico in programma martedì 9 settembre, alle ore 17.30, presso il Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio (via Panoramica Fellapane). Durante i drammatici giorni degli incendi, i volontari della rete Vesuvio e le sentinelle ambientali hanno lavorato senza sosta accanto ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e alle realtà locali, segnalando i punti critici e contribuendo alla prevenzione dei roghi. L’appuntamento di lunedì sarà l’occasione per fare il punto sull’esperienza estiva, confrontarsi su nuove strategie di monitoraggio e rafforzare il legame tra cittadini, associazioni e istituzioni. Tra gli interventi attesi, quello di Giulia Pugliese, guida esperta del Parco Nazionale del Vesuvio e rappresentante di Vesuvio Natura da Esplorare, che condividerà la sua conoscenza dei sentieri e delle fragilità dell’area protetta. L’incontro non dimentica i più piccoli: in contemporanea, infatti, si svolgerà il laboratorio ecodidattico “Supereroe ecosostenibile”, promosso da Let’s do It! Italy e Blue Art Academy, pensato per avvicinare i bambini ai temi della tutela ambientale con creatività e gioco. L’appello è aperto a tutti: cittadini, famiglie, associazioni e volontari. Perché la difesa del Vesuvio e delle sue comunità passa attraverso un impegno collettivo e la formazione delle “sentinelle del domani”.