NAPOLI (rgl) – Un saluto carico di emozione e riconoscenza. Questa mattina il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della legione carabinieri “Campania”, ha fatto visita al comando provinciale di Napoli, pochi giorni prima di lasciare l’incarico assunto il 10 luglio 2024. L’incontro si è svolto nello storico Chiostro del Pozzo, dove il generale ha incontrato ufficiali, militari, rappresentanti dei reparti dell’Arma con sede in città e una delegazione delle sezioni napoletane dell’associazione nazionale Carabinieri. Presenti anche il comandante provinciale, generale di brigata Biagio Storniolo, i comandanti dei tre Gruppi, della compagnia Napoli Centro e della stazione San Giuseppe. Nel suo discorso di commiato, La Gala ha definito i suoi militari “influencer della legalità”, ringraziandoli per il lavoro quotidiano svolto a tutela della collettività: “Qui ho trovato il vero cuore del carabiniere, che ascolta, che è vicino alle persone in difficoltà, che piange quando non riesce a salvare una vita. Le operazioni più importanti sono quelle che non si vedono, quelle preventive”. Il generale ha ricordato i 10 militari caduti in Campania nell’ultimo anno e i 576 feriti in servizio, simbolo – ha detto – “del sacrificio che rappresenta l’essere carabiniere”. Nel suo bilancio operativo, ha sottolineato i risultati ottenuti contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droga, le truffe agli anziani (73 arresti) e la lotta alla violenza di genere, con 1.500 arresti nell’ultimo anno. “Il mio pensiero va alle stazioni e ai nuclei radiomobili, biglietto da visita dell’Arma sul territorio”, ha aggiunto, ricordando il periodo difficile vissuto da comandante provinciale di Napoli durante la pandemia. La visita ha avuto un forte valore istituzionale e morale, suggellando il legame tra i carabinieri della Campania e il loro comandante. Prima di congedarsi, La Gala ha ribadito la missione che accompagna ogni militare: “Aiutare e proteggere il cittadino”.