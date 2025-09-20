POMPEI (rgl) – Nonostante il divieto di avvicinamento, ha tentato più volte di contattare la moglie e infine l’ha raggiunta davanti alla scuola dei figli. È per questo motivo che gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. L’uomo, già sottoposto alla misura restrittiva per precedenti accuse di maltrattamenti in famiglia, nei giorni precedenti un incidente probatorio – durante il quale sarebbero stati ascoltati i figli minori della coppia – avrebbe cercato ripetutamente di mettersi in contatto telefonico con la consorte, collocata in una struttura protetta. La situazione è precipitata quando, al termine dell’audizione dei bambini, l’uomo avrebbe tentato di avvicinare la donna proprio mentre accompagnava i figli a scuola. Un gesto che ha fatto scattare l’immediato aggravamento della misura cautelare. Determinanti, ai fini dell’inchiesta, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze di alcune persone presenti. Ora l’uomo si trova in carcere, mentre proseguono le indagini della Procura per delineare con precisione il quadro accusatorio.