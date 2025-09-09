VISCIANO (alads) – Una comunità unita da un’unica voce: “Padre Domenico deve restare con noi”. In soli tre giorni, dal 4 al 7 settembre, a Visciano sono state raccolte oltre mille firme – 315 online e più di 700 cartacee – per chiedere alla Diocesi di Nola e Napoli di non trasferire Padre Domenico La Manna, parroco amatissimo e guida spirituale della comunità. La mobilitazione, partita con lo slogan “Certe luci non puoi spegnerle”, ha acceso non solo la piattaforma Change.org ma anche le strade del paese: ogni sera, infatti, i cittadini espongono lanterne luminose fuori dalle proprie abitazioni come segno di vicinanza e gratitudine. Giovani, famiglie, anziani e bambini si sono messi in movimento per difendere la presenza di un sacerdote che, per loro, è molto più di un parroco. Nell’appello si legge: “Padre Domenico non è stato solo una guida religiosa, ma un punto di riferimento autentico, capace di coinvolgere i giovani, riaccendere le tradizioni, riportare tante persone in chiesa. La sua guida è ricca di umanità e passione. Togliere a Visciano questa presenza significherebbe interrompere un percorso prezioso, costruito con amore e dedizione”. La mobilitazione si è tinta anche di un segno simbolico: durante la raccolta firme del 7 settembre, due volontari hanno ritrovato una corona del Rosario in un’aiuola accanto alla parrocchia, subito deposta vicino alle foto del parroco. Un gesto che i fedeli hanno letto come un messaggio di speranza. Padre Domenico, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla comunità neppure nei momenti più duri della pandemia, è ricordato per il suo impegno sociale e pastorale: progetti per i giovani, sostegno alle famiglie, volontariato e iniziative concrete per i più fragili. La sua ultima messa, secondo la decisione della diocesi, dovrebbe essere celebrata il 21 settembre, ma già domani una delegazione di cittadini porterà al vescovo di Nola Francesco Marino le firme raccolte. Visciano non intende arrendersi: “Ogni firma è un passo per plasmare il futuro della nostra comunità – affermano i promotori –. Non vogliamo spegnere questa luce”.