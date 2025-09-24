VISCIANO (rgl) – “Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro…”. Le parole di Pierangelo Bertoli hanno fatto da filo conduttore al III raduno dei trapiantati e di chi è in attesa, svoltosi domenica scorsa al santuario della Madonna del Carpinello di Visciano. Un incontro di testimonianze, emozioni e musica, organizzato dalle sedi Aido di Avellino e di Nola-Cimitile, dalla sede regionale dell’Aned e dall’associazione Terra Mia. Sul palco, le voci degli alunni guidati dalla maestra Fiorella Boccucci hanno risuonato di canzoni che hanno accompagnato le storie di chi ha vissuto la malattia e il trapianto, di chi ha saputo affrontare mesi e anni di dialisi con tenacia, e di chi oggi guarda al futuro con rinnovata speranza. Il raduno si è aperto con una tavola rotonda a cui hanno preso parte professionisti e operatori sanitari: i medici Celestino Todisco, Salvatore Ambrosio, Carlo Garofalo, Davide Viggiano, la psicologa Raffaella Manzo e la stessa Boccucci, come associazione Passpartout. Ad aprire i lavori, il sindaco di Visciano Sabatino Trinchese, gli assessori Paola Corbisiero e Maddalena Lombardo e il presidente Aido regionale Guglielmo Venditti. Dopo la messa, i partecipanti – giunti anche da Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia, Puglia e persino da Londra – hanno proseguito con un momento conviviale, trasformato in un flusso di musica e testimonianze. Uomini e donne che hanno avuto una seconda o terza possibilità di vita hanno scelto di condividere il loro percorso per dare forza a chi attende ancora un trapianto. Momenti di forte commozione hanno accompagnato i racconti dei familiari dei donatori, che con dolore e coraggio hanno detto “sì” alla donazione, trasformando la perdita in nuova vita per altri. Una di loro ha anche creato una pagina Facebook che riunisce oltre 1200 persone, tra riceventi e familiari, a testimonianza di come la rete della solidarietà non conosca confini. Al termine della giornata, resta un messaggio chiaro: la donazione è vita, è speranza, è futuro. E gli organizzatori già guardano avanti: il pensiero corre al prossimo, IV raduno, con l’auspicio che diventi ancora più ampio e partecipato, capace di unire voci e storie da tutta Italia.