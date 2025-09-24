VISCIANO (rgl) – Un viaggio nel cuore del teatro napoletano per aprire le porte a un nuovo anno di cultura e condivisione. L’Unitre Visciano (Università delle Tre Età) inaugura il suo settimo anno accademico con un evento speciale: sabato 4 ottobre, alle 19, presso l’Auditorium della Basilica Santuario Maria SS. del Carpinello, andrà in scena lo spettacolo “Fu Re da doppie lodi”, scritto e interpretato dall’attore napoletano Gianni Caputo. Un omaggio vibrante a Eduardo De Filippo, tra i più grandi maestri del teatro italiano, capace ancora oggi di parlare all’anima e alla coscienza collettiva. Sul palco, Caputo restituisce non solo il genio drammaturgo, ma anche l’uomo dietro il mito: fragile, ironico, profondamente umano. Ad arricchire lo spettacolo, le musiche originali di Giuseppe Musto, che creano un’atmosfera intensa e suggestiva. Per l’Unitre Visciano, che da sette anni rappresenta un punto di riferimento per l’educazione permanente e il dialogo tra generazioni, la serata segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita culturale. “In un tempo che corre veloce – afferma il presidente, prof Domenico Montanaro – il teatro ci invita a fermarci, ad ascoltare, a ricordare. E quando la voce di Eduardo torna a vibrare sul palco, non è solo arte: è un respiro antico che ci attraversa, è la coscienza di un popolo che non ha mai smesso di raccontarsi”. Un pensiero condiviso anche dalla proferoressa Lucia Giacomino, direttrice dei Corsi e delle Attività culturali dell’Unitre: “Che sia questo il nostro augurio per l’anno che comincia: camminare insieme, con la bellezza come compagna e la memoria come guida”.