VOLLA (rgl) – Il caldo estivo non ha fermato l’impegno della Polizia Locale di Volla nella tutela dell’ambiente: grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno, nell’ambito del Fondo Unico di Giustizia annualità 2025, sono stati intensificati i controlli contro lo smaltimento illecito dei rifiuti, nel quadro del progetto “Terra dei Fuochi”. Sotto la guida del tenente colonello Giuseppe Formisano, le attività estive hanno avuto l’obiettivo di prevenire e reprimere la formazione di cumuli e mini discariche, incentivare la raccolta differenziata e vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte di attività commerciali e artigianali. Particolare attenzione è stata riservata anche agli illeciti abbandoni, monitorati tramite fototrappole acquistate grazie al finanziamento ministeriale. Il bilancio delle operazioni è positivo: 31 pattugliamenti effettuati, 15 sanzioni elevate per un incasso complessivo di 20.635 euro, 7 attività commerciali controllate, 27 veicoli fermati e 34 persone identificate (di cui 7 sanzionate). I controlli sulla raccolta differenziata hanno riguardato 18 casi, mentre 13 nuovi siti di abbandono sono stati segnalati all’Ufficio Ambiente per la bonifica.