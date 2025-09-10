NOLA (rgl) – Settembre è il mese dei ritorni: a scuola, al lavoro, ma anche allo sport. E il centro commerciale Vulcano Buono ha deciso di accogliere i suoi visitatori con occasioni e appuntamenti che rendono più leggero il post-vacanze. Promo esclusive dedicate agli iscritti alla newsletter e ai nuovi iscritti accompagneranno le prime settimane del mese (info su vulcanobuono.it). L’evento più atteso, però, parla soprattutto ai più giovani: venerdì 13 settembre, alle 17 in piazza Capri, arriverà BellaFaccia, alias di Francesco Molinari, lo YouTuber da oltre un milione e mezzo di iscritti, celebre per i suoi video su Minecraft e Roblox. Un vero fenomeno del web che incontrerà i fan per autografi e foto ricordo. L’ingresso sarà libero: non sarà necessario alcun acquisto per partecipare. Saranno autografati soltanto i libri e i gadget ufficiali di BellaFaccia. I pass palco prenotati online potranno essere ritirati il giorno dell’evento dalle 10 alle 16; dopo tale orario, quelli non ritirati saranno redistribuiti in ordine di arrivo fino all’inizio dell’appuntamento. Intanto, il Vulcano Buono continua il suo percorso di rilancio. Dopo l’apertura, a fine agosto, del nuovo store Upim al primo piano dell’ingresso Ischia, il calendario annuncia entro il 2025 l’arrivo di una Spa, un Business Center, un Caf e un supermercato da 6.000 metri quadrati. Una serie di novità che conferma la struttura nolana, progettata da Renzo Piano, come polo di riferimento per lo shopping e i servizi dell’intera area vesuviana.