NAPOLI (rgl) – Scuole riaperte e controlli serrati. In vista del nuovo anno scolastico, la Guardia di Finanza di Napoli ha sferrato un duro colpo al commercio di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Oltre 150 mila articoli illegali – tra cui più di 92 mila prodotti scolastici e articoli di cancelleria destinati a bambini e ragazzi – sono stati sequestrati nell’ambito di un’ampia operazione condotta dal Comando Provinciale. Sedici i responsabili segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative e undici le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. Nel cuore di Napoli, i “Baschi Verdi” hanno messo sotto sequestro circa 63 mila articoli, tra penne, astucci, colori, forbici, calcolatrici e giocattoli con marchio CE non conforme, deferendo il titolare della ditta coinvolta. Ma i controlli si sono estesi anche ai comuni dell’area oplontina, nolana, giuglianese e sull’isola di Ischia, dove i finanzieri hanno individuato oltre 28 mila accessori scolastici, alcuni con marchi contraffatti e raffiguranti personaggi di fantasia, denunciando due titolari e segnalando amministrativamente altri nove. A Casoria, invece, è scattato il sequestro di decine di file contenenti opere letterarie pronte per la riproduzione e la vendita illecita. Denunciato il titolare di una cartoleria per violazione delle norme sul diritto d’autore. Nel complesso, i finanzieri hanno tolto dal mercato circa 60 mila articoli di bigiotteria privi di etichettatura in italiano, cosmetici dannosi, articoli per la casa e giocattoli non conformi, oltre a capi contraffatti con marchio “SSC Napoli”. Al termine delle operazioni, sono stati denunciati 7 soggetti e segnalati altri 7 alla Camera di Commercio.