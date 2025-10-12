NAPOLI (rgl) – Una scena drammatica a piazza Enrico De Nicola, a Napoli. Una donna aggredita in strada, le urla che attirano l’attenzione dei passanti e l’intervento immediato di alcuni cittadini che riescono a bloccare l’aggressore fino all’arrivo della Polizia. È accaduto nella giornata di ieri, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una presunta violenza sessuale. Sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una testimone che ha raccontato di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. L’intervento è stato immediato: la vittima, in evidente stato di shock, è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale Cardarelli per le cure necessarie, mentre l’aggressore, un 29enne marocchino con precedenti di polizia, è stato trovato accasciato a terra. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva tentato di fuggire subito dopo l’aggressione, ma è stato fermato e trattenuto da alcuni cittadini che hanno impedito la sua fuga fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo le verifiche di rito e la raccolta delle testimonianze, il 29enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.