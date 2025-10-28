ARZANO (rgl) – Due coltellate al fianco, un morso tra collo e spalla, poi il lancio di un mobile e di una bottiglia di vetro. Sembra la scena di un film d’azione, ma è accaduto davvero — ad Arzano, in un appartamento del centro, dove una 47enne è stata arrestata dai carabinieri della tenenza locale con l’accusa di maltrattamenti e percosse ai danni del compagno. L’uomo, che si trovava ai domiciliari, conviveva con la donna da tempo. La convivenza forzata, però, si è trasformata in un’esplosione di violenza. Secondo la ricostruzione dei militari, i due avrebbero iniziato a discutere animatamente, fino a far sentire le urla in tutto il rione. Nel culmine della lite, la 47enne avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito l’uomo due volte al fianco. Le ferite, fortunatamente, si sono rivelate superficiali: la lama non ha raggiunto punti vitali. Poi, non contenta, la donna lo avrebbe morso sulla spalla, lasciandogli segni evidenti. Quando la furia sembrava finita, è arrivato un nuovo attacco: un mobiletto del salone lanciato addosso al compagno, seguito da una bottiglia di vetro, anch’essa finita nel verbale di sequestro dei carabinieri come corpo del reato. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, spaventati dalle grida e dai rumori provenienti dall’abitazione. In pochi minuti sul posto sono arrivati i militari della tenenza di Arzano, che hanno bloccato la donna e prestato soccorso alla vittima. L’uomo è stato medicato sul posto da personale del 118 e non ha riportato lesioni gravi. La 47enne, invece, è stata arrestata e condotta in carcere.