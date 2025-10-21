AFRAGOLA (rgl) – Notte di fuoco in via Sportiglione ad Afragola, dove una sparatoria ha seminato il panico nei pressi di un bar affollato. Intorno alle 2 di questa notte, alcuni sconosciuti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo tre persone: un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine, e un 28enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Casoria, i tre si trovavano all’esterno del locale quando sono stati raggiunti dai proiettili sparati da ignoti, fuggiti subito dopo. Sul posto si sono precipitati i militari e i soccorritori del 118. Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre il terzo è stato ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore. Nessuno di loro, al momento, sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’agguato, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno effettuato i rilievi, rinvenendo 15 bossoli sull’asfalto. Indagini in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.