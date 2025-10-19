SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Paura e tensione nella mattinata di oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove una lite tra conviventi è degenerata in un episodio di violenza domestica. Un ventenne del napoletano è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamenti contro familiari o conviventi ai danni della compagna, una ragazza di 18 anni, incinta. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, l’episodio si sarebbe verificato poco prima all’interno dell’abitazione che la coppia aveva preso in affitto in città. L’intervento dei carabinieri è scattato in seguito a una segnalazione per lite in famiglia giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i militari hanno trovato la giovane in forte stato di agitazione e con segni compatibili con un’aggressione. La ragazza ha raccontato di essere stata spinta e colpita dal compagno durante una violenta discussione, scoppiata – a quanto pare – per futili motivi legati alla convivenza. Sul luogo dell’aggressione è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima. La giovane, tuttavia, ha rifiutato il trasporto in ospedale e il trasferimento in una casa protetta, preferendo trovare momentaneamente ospitalità presso un’altra famiglia. Per il ventenne è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere è stata immediatamente informata dai Carabinieri, che hanno operato secondo le procedure previste dal “Codice Rosso”, la normativa che accelera gli interventi nei casi di violenza domestica e di genere. La posizione del giovane è ora al vaglio della magistratura, che dovrà valutare eventuali misure cautelari a tutela della donna e del bambino che porta in grembo.