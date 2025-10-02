SOLOFRA (rgl) – Tensione e paura ieri pomeriggio a Solofra, dove un normale controllo dei carabinieri si è trasformato in una situazione ad altissima pericolosità. Un 48enne del posto, fermato durante un servizio di perlustrazione dall’Aliquota Operativa della compagnia locale, ha reagito con aggressività e minacce, arrivando persino ad annunciare l’intenzione di recarsi sul raccordo autostradale per compiere gesti omicidiari nei confronti di automobilisti in transito. Nonostante i ripetuti tentativi dei militari di riportarlo alla calma, l’uomo ha perso ulteriormente il controllo, colpendo uno dei carabinieri. Solo la prontezza di riflessi dell’operante, che ha riportato lesioni non gravi, e l’immediato intervento dei colleghi hanno evitato conseguenze peggiori. L’automobilista, dopo essere stato immobilizzato, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 48enne è stato posto ai domiciliari, in attesa di comparire questa mattina davanti al Giudice per il rito direttissimo.