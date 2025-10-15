Aggredisce il fratello con una pala: “Ti spacco”, arrestato a Cercola

CERCOLA (rgl) – È quasi mezzanotte quando la quiete di una palazzina a Cercola viene infranta da urla e vetri rotti. I carabinieri della stazione locale intervengono dopo una segnalazione di lite in famiglia: dietro quella chiamata si nasconde una storia di violenza domestica che va avanti da anni. Nell’appartamento trovano due fratelli, di 46 e 44 anni. Il maggiore, già noto alle forze dell’ordine, ha appena aggredito il più giovane con una pala, colpendolo più volte fino a ferirlo al volto. La vittima, terrorizzata, riesce a fuggire e chiudere l’aggressore sul balcone. Ma l’uomo non si ferma: con un pugno sfonda il vetro della porta finestra, urlando “Ti spacco” anche davanti ai militari. Con grande fatica i carabinieri riescono a bloccarlo. Dalle parole del fratello ferito emerge un quadro di soprusi e umiliazioni quotidiane, consumate tra le mura domestiche. I due vivono con gli anziani genitori, entrambi costretti a letto. Il 46enne, disoccupato e aggressivo, avrebbe da tempo trasformato la casa in un inferno: insulti, minacce, aggressioni fisiche e persino gesti di disprezzo come urinare sugli abiti e davanti alla porta della stanza del fratello “colpevole” – a suo dire – di avere un lavoro. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.