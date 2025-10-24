venerdì, Ottobre 24, 2025
Agropoli, un chilo di marijuana e cocaina in auto: arrestato 36enne

AGROPOLI (rgl) –  Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga. Nelle prime ore del 22 ottobre, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Agropoli hanno arrestato un uomo di 36 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i militari hanno fermato l’uomo e, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto circa un chilogrammo di marijuana e una modica quantità di cocaina. Il materiale era nella sua disponibilità e destinato, secondo gli inquirenti, allo spaccio. Il 36enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.

 

