MADDALONI (rgl) – La Polizia di Stato di Caserta, in collaborazione con l’Asl e la Polizia Locale, ha sanzionato e disposto la chiusura di un circolo sociale di Maddaloni, teatro di ripetute segnalazioni da parte dei residenti per schiamazzi notturni e comportamenti molesti. Il primo controllo, effettuato nel mese di giugno dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, aveva già evidenziato una lunga lista di irregolarità: occupazione abusiva del suolo pubblico, carenze igienico-sanitarie e somministrazione di alcolici a persone non associate, in violazione delle normative vigenti. A peggiorare il quadro, la presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia. Un successivo accertamento ha confermato l’assenza della necessaria autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività. A quel punto, gli operatori hanno proceduto alla chiusura del locale e alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro.