MADDALONI (rgl) – Un controllo di routine si è trasformato in un intervento decisivo per la tutela della salute pubblica. Nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Maddaloni, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta, hanno effettuato una minuziosa ispezione igienico-sanitaria in una struttura per anziani del centro cittadino, portando alla luce gravi irregolarità nella gestione degli alimenti e nella documentazione sanitaria. L’ispezione, condotta nell’ambito dei controlli disposti a livello provinciale per verificare il rispetto delle norme di sicurezza alimentare e di tutela della salute nelle strutture socio-assistenziali, ha rivelato una situazione preoccupante. I militari hanno accertato che nella casa di riposo venivano preparati e somministrati pasti agli ospiti senza alcuna autorizzazione, in assenza dei registri di autocontrollo Haccp e con alimenti privi di tracciabilità. Il quadro è apparso ancora più critico quando gli ispettori hanno scoperto un congelatore a pozzetto sistemato su un balcone, adiacente alla cucina, contenente circa 20 chilogrammi di prodotti alimentari privi di etichette o indicazioni sull’origine. Tutti gli alimenti sono stati posti sotto sequestro amministrativo, mentre alla rappresentante legale della struttura sono state contestate diverse violazioni di natura sanitaria e amministrativa. Considerata la gravità delle irregolarità riscontrate, le autorità sanitarie hanno disposto l’allontanamento immediato dei cinque anziani ospiti, successivamente ricondotti alle famiglie o trasferiti in strutture regolarmente autorizzate. Poche ore dopo, il dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha emesso un provvedimento di revoca definitiva dell’autorizzazione, decretando la chiusura della struttura.