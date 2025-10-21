CASTEL VOLTURNO (rgl) – È stato l’allarme del braccialetto elettronico a salvare una donna dall’ennesimo incubo. A Castel Volturno, gli agenti della Polizia di Stato di Caserta, in servizio presso il commissariato di Pubblica Sicurezza locale, hanno arrestato un uomo di origine russa per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e per resistenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è partita nella notte, quando nella Sala Operativa è arrivato l’alert del dispositivo di sorveglianza elettronica. Il segnale indicava che l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, si era portato a distanza ravvicinata dalla vittima. In pochi minuti, una pattuglia della Squadra Volante è giunta sul posto, trovando l’uomo in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, mentre urlava e tentava di far uscire la donna dall’abitazione. Alla vista degli agenti, il 40enne ha iniziato a offendere e divincolarsi con violenza, cercando di opporsi al controllo. I poliziotti, con prontezza e professionalità, sono riusciti a bloccarlo e a evitare che potesse avvicinarsi alla donna. L’uomo è stato arrestato in flagranza per la violazione della misura cautelare e per resistenza a pubblico ufficiale. L’ex compagno era già stato arrestato nei mesi scorsi per atti persecutori nei confronti della donna, dopo una lunga serie di minacce e comportamenti molesti. Il giudice aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti. Nonostante ciò, l’uomo ha violato la misura, raggiungendo l’abitazione della ex e mettendo di nuovo in pericolo la sua sicurezza. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.