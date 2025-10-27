AMALFI (rgl) – Un patrimonio di pietra, sudore e limoni profumati. I terrazzamenti di Amalfi, scolpiti nei secoli dai contadini della Costiera, entrano ufficialmente tra i Patrimoni agricoli di importanza mondiale (Giahs) riconosciuti dalla Fao. Un risultato storico che premia la tenacia di un territorio e la sapienza di chi, da generazioni, custodisce l’equilibrio tra uomo, montagna e mare. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 31 ottobre presso la sede principale della Fao a Roma, nell’ambito della designazione dei 28 nuovi sistemi agricoli riconosciuti a livello globale in 14 Paesi, portando a 102 i siti inseriti nel programma mondiale. A rappresentare Amalfi saranno il sindaco Daniele Milano e la consigliera con delega all’agricoltura, Antonietta Amatruda, accompagnati da una delegazione del Parco dei Monti Lattari e dai protagonisti del sistema agricolo locale. “Siamo profondamente orgogliosi – dichiarano Milano e Amatruda –. I nostri terrazzamenti in pietra a secco, coltivati con limoneti, uliveti e vigneti, sono diventati Patrimonio dell’umanità per l’agricoltura. È un riconoscimento che racconta una storia di fatica, amore per la terra e rispetto per la natura”. Un percorso lungo e meticoloso, iniziato quasi dieci anni fa, che ha visto Amalfi entrare nel Registro nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero dell’Agricoltura nel 2018 – unico sito campano – e successivamente presentare la candidatura al programma internazionale della Fao. Il dossier, curato dall’architetto Giorgia De Pasquale, è frutto di anni di consultazioni con agricoltori, tecnici e cittadini, e ha messo in luce la straordinaria “agricoltura eroica” che da secoli plasma le montagne della Costiera. “Questo riconoscimento – aggiunge la consigliera Amatruda – è dedicato a tutti coloro che ogni giorno curano i terrazzamenti, mantenendo viva un’arte antica e fragile. Il nostro obiettivo è proteggerla e sensibilizzare le istituzioni a sostenerla con misure concrete”. Nella motivazione ufficiale, la Fao definisce le “Limonaie e i terrazzamenti di Amalfi” come “un sistema agricolo a basso impatto ambientale e ricco di biodiversità, radicato in secoli di conoscenza e capace di sostenere i mezzi di sussistenza, proteggere suolo e acqua e preservare l’identità dell’agricoltura mediterranea”. Un modello di resilienza, adattato ai pendii ripidi e alla luce del mare, che rappresenta una delle massime espressioni dell’equilibrio tra paesaggio e cultura. La cerimonia Giahs 2025 si inserisce nelle celebrazioni per l’80° anniversario della Fao e sarà moderata da Kaveh Zahedi, Direttore dell’Ufficio per i Cambiamenti Climatici, la Biodiversità e l’Ambiente.

L’evento, aperto da un videomessaggio del Direttore Generale Qu Dongyu, vedrà la consegna dei certificati da parte del Vicedirettore Generale Godfrey Magwenzi, e sarà seguito da mostre, sessioni di dialogo e testimonianze dirette dei territori premiati.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su FAO Webcast. In attesa del grande giorno, martedì 28 ottobre 2025, il sindaco Milano interverrà anche a Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, per il convegno “Prospettive e valorizzazione delle aree interne: i paesaggi rurali storici d’Italia patrimonio nazionale”, un momento di confronto sulle strategie future per la tutela dei paesaggi agricoli storici italiani. Dai muretti a secco alle limonaie sospese sul mare, Amalfi si conferma capitale mondiale dell’agricoltura eroica, un luogo dove la bellezza non è solo da ammirare, ma da coltivare ogni giorno, con mani forti e cuore paziente.