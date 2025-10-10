VILLA LITERNO (rgl) – Una facciata verniciata di rosso ha svelato ben più di un intervento estetico. Nel corso della mattinata, i carabinieri di Villa Literno hanno denunciato in stato di libertà un 49enne del posto, amministratore unico di un’impresa edile, per attività di gestione rifiuti non autorizzata. L’operazione rientra in un servizio mirato al contrasto dello sversamento e del deposito incontrollato di rifiuti, sia pericolosi che non. I militari hanno effettuato un controllo presso un immobile di proprietà della società, dove l’apparente normalità nascondeva gravi irregolarità. All’interno dell’area, sono state rinvenute dieci lastre in amianto, verniciate di rosso e collocate direttamente sulla facciata dell’edificio. Ogni lastra, delle dimensioni di circa 55 x 120 centimetri, era priva della documentazione obbligatoria relativa alle procedure di smaltimento previste dalla normativa vigente in materia ambientale. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Ma l’amianto non era l’unico protagonista dell’abbandono. Nella stessa zona, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori materiali di scarto: legno proveniente da mobili e infissi, reti metalliche, brande e ringhiere in ferro. Un quadro che delinea una gestione dei rifiuti completamente fuori dai canoni di legalità e sicurezza.