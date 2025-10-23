PALMA CAMPANIA (rgl) – A Napoli le armi non si trovano più solo nei covi della camorra. Oggi circolano anche tra i giovani, si nascondono nei cruscotti delle auto, negli zaini della movida, perfino nei cassetti di casa. Una piaga silenziosa, ma in crescita costante. Gli ultimi dati diffusi dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli raccontano un quadro allarmante: 150 armi da taglio, 319 armi improprie – tra tirapugni, mazze e nunchaku – e 152 armi da fuoco sequestrate solo da inizio anno. Numeri destinati ad aumentare, segno che la “Napoli armata” è una realtà sempre più difficile da contenere. Le indagini non si fermano mai. Mentre i carabinieri presidiano le aree della movida giovanile, teatro di episodi di devianza e violenza, altre squadre seguono le tracce del traffico d’armi nei circuiti criminali e sul web. Armi che viaggiano di mano in mano, a volte modificate, altre camuffate in oggetti di uso comune: pistole travestite da accendini, fucili ad aria compressa, e perfino penne che sparano. Proprio due di queste “armi invisibili” sono state scoperte nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Palma Campania, nel corso di una perquisizione in casa di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine. L’abitazione, situata in provincia di Salerno, nascondeva un piccolo arsenale: un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore da 30 colpi, una pistola a salve semiautomatica, cinque proiettili veri e 47 munizioni a salve. Ma la scoperta più inquietante è arrivata da una scatola rossa sul comodino. Dentro, due eleganti penne color argento. Apparentemente normali, scrivevano davvero. Eppure, all’interno, celavano un meccanismo a molla capace di esplodere un colpo. Una penna calibro 22 e una calibro 6,35 x 16SR, strumenti di morte in miniatura degni di un film di spionaggio. Insieme alle armi, i militari hanno trovato 26,6 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri e un bilancino di precisione. Per il 27enne è scattato l’arresto: dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti.