NAPOLI (rgl) – Astensione dal lavoro di quattro ore, servizi a rischio in Circumvesuviana lunedì prossimo. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, fa sapere come per il 13 ottobre l’organizzazione sindacale Faisa Confail “ha proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore per il solo personale viaggiante delle linee vesuviane, dalle ore 8.30 alle ore 12.30”. Sempre Eav fa sapere che “durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. Per consultare le ultime e le prime partenze garantite per la giornata di lunedì bisogna consultare il sito www.eavsrl.it.

