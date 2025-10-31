NAPOLI – CASERTA (rgl) – Prosegue senza sosta l’azione dei carabinieri contro i reati ambientali nella Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore, i controlli hanno portato a un arresto e diverse denunce tra i comuni di Giugliano in Campania, Castel Volturno, Mondragone, Falciano del Massico e Francolise. A Giugliano in Campania, i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 23enne sorpreso mentre smontava un’auto rubata in un’area isolata, selezionando pezzi da rivendere e abbandonando sul posto i resti non utilizzabili. Il giovane è accusato di riciclaggio, ricettazione e abbandono di rifiuti ed è stato posto agli arresti domiciliari. A Castel Volturno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme al Noe di Caserta, hanno denunciato un 37enne per gestione non autorizzata di rifiuti. In un fondo agricolo di circa 100 metri quadrati sono stati trovati cumuli di materiale ferroso, un veicolo carico di rifiuti metallici ed elettronici e due casolari abusivamente adibiti a officina. Area e mezzo sono stati sequestrati. A Falciano del Massico, denunciati un 55enne e una 27enne per gestione illecita di rifiuti: nei pressi della loro abitazione rinvenuta la carcassa di un’auto e tre pneumatici. A Francolise, un 49enne è stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi: sul suo terreno agricolo di circa 2.000 metri quadrati erano presenti nove carcasse di auto e materiali plastici e metallici. Infine, a Mondragone e Castel Volturno, i carabinieri hanno sequestrato due ulteriori discariche abusive, contenenti rifiuti ingombranti, mobili, frigoriferi, macerie, sanitari e pneumatici. Tutte le aree sequestrate sono state affidate ai rispettivi sindaci per la bonifica.