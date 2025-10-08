mercoledì, Ottobre 8, 2025
Venticano, auto si ribalta nella notte sulla provinciale: conducente ferito

CampaniaAvellinoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

VENTICANO (rgl) – Attimi di paura nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 136, nel territorio di Venticano, in Irpinia. Un uomo, alla guida della propria auto, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che dopo una sbandata si è ribaltato finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire le cause del sinistro, ma non si esclude che a provocarlo possa essere stata una distrazione o l’asfalto reso viscido dalle recenti piogge. Il conducente, rimasto ferito ma vigile e cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per gli accertamenti del caso. L’auto, completamente ribaltata, è stata rimossa solo dopo alcune ore, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

