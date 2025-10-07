TEANO (rgl) – Un’area comunale trasformata in una officina abusiva, tra auto smontate, rifiuti pericolosi e motocicli rubati. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Teano, nel pomeriggio di ieri, durante un’operazione mirata a contrastare l’occupazione illegale di suolo pubblico e la gestione illecita di rifiuti. Il protagonista della vicenda è un 53enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà per occupazione abusiva di suolo pubblico, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e ricettazione. L’attività dei militari è partita da alcune segnalazioni su un sospetto andirivieni di persone e mezzi in via Borgo Sant’Antonio Abate. L’area, di circa 3.000 metri quadrati, risultata di proprietà comunale, era stata illegittimamente occupata e adibita a una vera e propria officina di meccanica non autorizzata. Con il supporto tecnico dell’Arpac – Dipartimento Provinciale di Caserta, i carabinieri hanno rinvenuto rifiuti speciali pericolosi, tra cui scarti ferrosi, batterie e oli esausti, residui di carburante e pezzi di carrozzeria di veicoli dismessi. All’interno dell’area c’erano 13 autovetture e 17 motoveicoli, molti in stato di abbandono o smontati. Dai controlli sui numeri di telaio, due motocicli sono risultati rubati, aggravando ulteriormente la posizione del 53enne. L’intera area, insieme ai veicoli e ai materiali rinvenuti, è stata posta sotto sequestro penale.