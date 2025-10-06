NOLA (rgl) – Settimana di lavori e chiusure programmate lungo la rete autostradale campana. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno, nei prossimi giorni, tratti strategici della A16 Napoli–Canosa e della A30 Caserta–Salerno, con possibili disagi per gli automobilisti diretti verso Nola e le principali direttrici del Casertano e dell’Irpinia. Sulla A16 Napoli–Canosa, per consentire lavori di manutenzione e potatura delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Benevento in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Avellino Est o Grottaminarda; dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 ottobre, chiusura della stazione di Vallata, sempre in entrata e in uscita. Gli automobilisti potranno utilizzare le uscite di Lacedonia o Grottaminarda come percorsi alternativi. Disagi previsti anche sulla A30 Caserta–Salerno, dove per consentire attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo svincolo di Maddaloni, sarà chiuso il tratto tra Nola e l’allacciamento con l’A1 Milano–Napoli, in direzione Caserta, dalle 22 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 ottobre. Durante l’intervento, non sarà accessibile l’area di servizio “Tre Ponti Est”, situata lungo il tratto interessato. Dopo l’uscita obbligatoria a Nola, gli automobilisti diretti verso Roma o Napoli dovranno percorrere la Statale 7 bis (Asse Mediano) in direzione Villa Literno, rientrando poi in autostrada presso lo svincolo di Pomigliano–Villa Literno.