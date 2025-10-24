AVELLA (rgl) – Attimi di paura nella mattinata di oggi in via Palmiro Togliatti ad Avella, dove un principio d’incendio ha interessato un’abitazione privata, provocato con tutta probabilità da un corto circuito elettrico. Le fiamme si sono sprigionate all’interno della casa, ma fortunatamente il proprietario, che in quel momento si trovava nel cortile dell’abitazione, ha immediatamente notato il fumo e dato l’allarme, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco di Avellino, che hanno domato le fiamme in pochi minuti, mettendo in sicurezza l’area e scongiurando il rischio di propagazione dell’incendio ad altri locali. Non si registrano feriti né intossicati, ma solo danni materiali limitati alla stanza interessata dal corto circuito. I carabinieri di Avella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le cause tecniche del malfunzionamento che ha innescato l’incendio.