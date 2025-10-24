venerdì, Ottobre 24, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Avella, corto circuito provoca incendio in abitazione: paura ma nessun ferito

CampaniaAvellinoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

AVELLA (rgl) – Attimi di paura nella mattinata di oggi in via Palmiro Togliatti ad Avella, dove un principio d’incendio ha interessato un’abitazione privata, provocato con tutta probabilità da un corto circuito elettrico. Le fiamme si sono sprigionate all’interno della casa, ma fortunatamente il proprietario, che in quel momento si trovava nel cortile dell’abitazione, ha immediatamente notato il fumo e dato l’allarme, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco di Avellino, che hanno domato le fiamme in pochi minuti, mettendo in sicurezza l’area e scongiurando il rischio di propagazione dell’incendio ad altri locali. Non si registrano feriti né intossicati, ma solo danni materiali limitati alla stanza interessata dal corto circuito. I carabinieri di Avella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le cause tecniche del malfunzionamento che ha innescato l’incendio.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli: 15enne alla guida di un’auto fugge al posto di blocco, 17enne impenna su moto ricettata
Next article
Mugnano, sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato: sanzionate due aziende
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com