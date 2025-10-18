AVELLINO (rgl) – Oltre un chilo di droga nascosto in casa, pronta per alimentare il mercato della movida. È il risultato di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Avellino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di un 22enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, in un quartiere popolare del capoluogo irpino, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di droga tra i giovani e ai fenomeni di degrado collegati alla movida. Gli agenti, dopo un periodo di osservazione e riscontri investigativi, hanno fatto irruzione nell’abitazione del sospettato, trovando un vero e proprio deposito di stupefacenti. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 800 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri di plastica e 480 grammi di hashish confezionati in cinque panetti sottovuoto, contrassegnati dalle immagini di un noto cartone animato, probabilmente un marchio utilizzato per distinguere il “prodotto” sul mercato dello spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e una somma di denaro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.