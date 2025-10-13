AVELLINO (rgl) – Prosegue senza sosta la lotta allo spaccio di droga nel capoluogo irpino. I carabinieri del comando provinciale di Avellino, in linea con le direttive del prefetto Rossana Riflesso, continuano a intensificare i controlli sul territorio nell’ambito di un ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti. Nel corso del fine settimana, i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Avellino hanno denunciato quattro cittadini nordafricani, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di pattuglia serale, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un’autovettura con a bordo i quattro uomini, che hanno mostrato un atteggiamento sospetto al momento del controllo. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata: nel corso della perquisizione del veicolo sono state rinvenute numerose bottiglie contenenti complessivamente 21,5 litri di un liquido rosso scuro, poi risultato positivo ai test per la presenza di cannabis. Il materiale è stato sequestrato, mentre i quattro sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.