AVELLINO (rgl) – È finita a Napoli la fuga di un ladro che aveva seminato paura ad Avellino. Un cittadino georgiano di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino e Napoli con l’accusa di furto aggravato di armi e preziosi in un’abitazione del capoluogo irpino. L’uomo, dopo aver forzato l’ingresso di una casa privata, aveva portato via un bottino insolito e pericoloso: cinque fucili da caccia regolarmente detenuti dal proprietario e diversi gioielli di valore. Un furto che aveva destato particolare allarme, vista la presenza di armi da fuoco, e che ha immediatamente attivato la macchina investigativa della Polizia di Stato. Grazie a un’attività investigativa accurata, basata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, sulla raccolta di testimonianze e sulla collaborazione dei cittadini, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del ladro e a rintracciarlo nel capoluogo partenopeo. Il 27enne è stato fermato a Napoli e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso delle perquisizioni successive, gli agenti hanno recuperato tutte le armi rubate, successivamente sequestrate per le verifiche balistiche e amministrative del caso.