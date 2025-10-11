AVELLINO (rgl) – Zucche luminose, lanterne, gadget e decorazioni per Halloween pronti a riempire le vetrine e le case dei più piccoli. Ma dietro l’apparente innocenza dei colori e delle luci si nascondeva un rischio concreto per la sicurezza dei consumatori. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Avellino, che ha sequestrato circa 4.100 articoli e gadget destinati alle prossime festività di Halloween, tutti privi delle indicazioni minime in lingua italiana e non conformi agli standard di sicurezza previsti dal Codice del Consumo. L’operazione, condotta dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, è scattata dopo un controllo mirato in un esercizio commerciale del capoluogo irpino. Sugli scaffali del negozio erano esposti prodotti di vario tipo — zucche, lanterne, anellini, ciondoli e lumini, molti dei quali destinati ai bambini — sprovvisti delle indicazioni obbligatorie su materiali utilizzati, provenienza e presenza di eventuali sostanze nocive. Tutti gli articoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni in materia di sicurezza dei prodotti. La normativa prevede una sanzione fino a 25.823 euro.