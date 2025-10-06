AVELLINO (rgl) – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità diffusa messa in campo dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e delle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, i militari continuano a intensificare i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree più sensibili del capoluogo e della provincia. Nella serata di ieri, in contrada Santorelli, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Avellino hanno fermato un’autovettura con targa polacca. A bordo si trovavano quattro cittadini rumeni, senza fissa dimora, tre dei quali privi di documenti di identità. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno permesso di scoprire che le targhe e il documento di circolazione erano falsi. Il conducente, inoltre, era risultato già sorpreso in passato alla guida senza patente: per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per uso di atto falso e per reiterazione della guida senza patente. L’autovettura, insieme alle targhe e ai documenti contraffatti, è stata sequestrata. Durante la perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto una piccola quantità di hashish, detenuta per uso personale da uno dei passeggeri. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Avellino. I quattro uomini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, non hanno saputo fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in zona. Nei loro confronti i militari dell’Arma hanno avanzato proposta di foglio di via obbligatorio dal comune di Avellino.