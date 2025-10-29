AVELLINO (rgl) – Una sfida considerata quasi impossibile è stata vinta dai medici dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Una donna di 51 anni, residente in provincia di Napoli, affetta da obesità severa (175 kg per 1,47 m di altezza, BMI ≈ 81 kg/m²) e da carcinoma dell’endometrio, non riusciva a trovare alcuna struttura disposta ad operarla a causa dell’elevatissimo rischio clinico. Grazie alla sinergia tra l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Mario Ardovino, l’Unità di Malattie Endocrine, Nutrizione e del Ricambio e gli anestesisti dell’Unità di Terapia Intensiva, la paziente è stata sottoposta con successo a un’isterectomia radicale robot-assistita. Dopo soli tre giorni dall’intervento, la donna è stata dimessa in buone condizioni, senza complicanze post-operatorie. Fondamentale è stato il percorso multidisciplinare che ha preceduto l’operazione: un protocollo nutrizionale e metabolico intensivo ha permesso alla paziente di perdere 12 kg in circa un mese, riducendo i rischi anestesiologici e chirurgici. L’intervento è stato eseguito con il sistema robotico Da Vinci Xi, che consente movimenti millimetrici, precisione elevata e visione tridimensionale ad alta definizione, minimizzando il trauma operatorio anche in pazienti con obesità patologica estrema. “L’obesità rappresenta un fattore di rischio significativo per il carcinoma dell’endometrio – spiega Ardovino –. Il lavoro di squadra e l’uso della chirurgia robotica hanno permesso di affrontare un caso complesso con sicurezza e successo”.