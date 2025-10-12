AVELLINO (rgl) – Un impegno concreto contro la violenza domestica e gli atti persecutori. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il protocollo “Zeus”, l’accordo tra la Questura di Avellino e l’associazione “A Voce Alta” di Salerno, promotrice del progetto TEMI – sporTEllo uoMIni maltrattanti, con sede operativa ad Avellino in via San Francesco Saverio 1. Il protocollo, voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, rappresenta uno strumento innovativo di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, basato su un approccio rieducativo. L’obiettivo è intervenire sugli autori di comportamenti violenti o persecutori – spesso ammoniti dal Questore – offrendo loro la possibilità di intraprendere un percorso di consapevolezza e cambiamento. Il progetto prevede infatti la “presa in carico” degli uomini ammoniti per condotte di violenza domestica o stalking, accompagnandoli in un cammino di rieducazione e di revisione del proprio comportamento. L’intervento è gestito da un’équipe multiprofessionale composta da psicologi, educatori e assistenti sociali che costruiscono percorsi personalizzati di ascolto e responsabilizzazione. Con il rinnovo del protocollo, si consolida la collaborazione tra Polizia di Stato e mondo dell’associazionismo, in un’ottica di prevenzione integrata. La persona ammonita, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/2009 (convertito nella Legge 38/2009) e dell’art. 3 del D.L. 93/2013 (convertito nella Legge 119/2013), viene informata dell’esistenza dello sportello “uomini maltrattanti” di Avellino e può rivolgersi alla struttura per iniziare un percorso di recupero. Un percorso che mira a far comprendere le conseguenze delle proprie condotte e a promuovere relazioni fondate sul rispetto e sulla responsabilità, trasformando la sanzione in un’occasione di cambiamento.