AVELLINO (alads) – Una nuova frontiera della medicina si apre ad Avellino, dove la tecnologia incontra la delicatezza della mano umana per migliorare la vita dei pazienti. All’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” è stata introdotta una tecnica mini-invasiva per la creazione della fistola artero-venosa, passaggio indispensabile per chi deve sottoporsi a trattamenti di emodialisi. Niente bisturi, niente cicatrici, meno dolore e un recupero rapidissimo: è questa la promessa – già mantenuta – del nuovo metodo, che ha visto come primi protagonisti una donna di 75 anni di Avellino e un uomo di 62 anni del Salernitano, entrambi affetti da insufficienza renale cronica.

UN INTERVENTO SENZA TAGLI – La procedura, definita “percutanea”, si svolge in pochi minuti e senza incisioni. Attraverso un ago e un sottilissimo catetere, il medico raggiunge un’arteria e una vena del braccio, collegandole con uno speciale dispositivo che consente al sangue di fluire rapidamente nella vena, rendendola adatta alla dialisi. Il tutto avviene sotto guida ecografica, senza radiazioni né mezzo di contrasto. “Le tecniche radiologiche avanzate ci permettono di essere più precisi e meno invasivi – spiega Giulio Lombardi, direttore della Radiologia interventistica –. Ma è la sinergia tra specialità diverse a fare davvero la differenza”.

UN LAVORO DI SQUADRA – Gli interventi sono stati eseguiti grazie alla collaborazione tra l’Unità di Nefrologia, diretta da Pasquale Zamboli, e la Radiologia interventistica. Entrambi i pazienti hanno mostrato una ripresa immediata, senza complicanze e con un accesso vascolare stabile e perfettamente funzionante. “È un risultato che migliora la qualità di vita dei pazienti – sottolinea Zamboli –. Riduce il disagio, evita le incisioni e accelera il recupero funzionale. È la dimostrazione che la tecnologia, quando usata bene, umanizza la cura”.

IL MOSCATI ALL’AVANGUARDIA – L’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” è oggi l’unico centro in Campania e tra i pochi in Italia a praticare questa metodica innovativa. “È la prova che la sanità pubblica può e deve puntare su qualità, tecnologia e modernità – dichiara il direttore generale Germano Perito –. Offrire un trattamento meno invasivo e più sicuro significa investire nel futuro della cura e nelle eccellenze del nostro territorio”.