AVELLINO (rgl) – Il classico trucco dello “specchietto rotto” questa volta non ha funzionato. Grazie alla segnalazione di un automobilista e al tempestivo intervento della Squadra Volante della Questura di Avellino, un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri lungo il raccordo autostradale Avellino–Salerno, nei pressi dell’uscita per Serino. Un automobilista ha contattato la Sala Operativa della Questura riferendo di essere stato avvicinato da un’altra vettura: il conducente, fingendo di aver subito la rottura dello specchietto laterale, pretendeva un risarcimento immediato in contanti. Ricevuta la segnalazione, gli agenti si sono subito messi sulle tracce dell’auto descritta e, dopo un rapido intervento, hanno individuato e bloccato il veicolo all’uscita del raccordo, nel territorio del Comune di Atripalda. Il conducente, colto sul fatto, è stato accompagnato in Questura e arrestato per tentata truffa. Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino, è stato disposto il trattenimento dell’uomo nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata odierna, il gip del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.