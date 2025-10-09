AVERSA (rgl) – Ha tentato di disfarsi della droga gettandola dal balcone alla vista dei poliziotti, ma il gesto non è servito a evitare l’arresto. La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto della criminalità urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un uomo, cittadino italiano, nella zona dell’agro aversano. L’operazione è stata condotta dagli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, che da tempo monitoravano l’attività del sospettato. Al termine di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina già suddivisi in piccole dosi pronte alla vendita. Il pusher, nel tentativo di eludere il controllo, ha provato a gettare gli involucri dal balcone, ma la droga è stata recuperata dagli operatori. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento. Durante la stessa operazione, gli agenti hanno anche avviato le procedure amministrative per l’emissione del foglio di via dal Comune di Trentola Ducenta nei confronti di due pregiudicati identificati sul posto, al fine di prevenire nuove attività illecite e interrompere possibili contatti con ambienti dediti allo spaccio. Parallelamente, in un secondo intervento di polizia giudiziaria, sempre condotto dal commissariato di Aversa, è stato arrestato un uomo evaso dagli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto per reati contro la persona. A seguito dell’aggravamento della misura disposto dall’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato rintracciato e condotto anch’egli presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena residua.