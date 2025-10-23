BENEVENTO (rgl) – Movida sotto controllo nel centro storico di Benevento. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza per cinque giorni a un locale della città dopo aver accertato la somministrazione di alcolici a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di controlli mirati condotti dal personale della Squadra Amministrativa della Questura di Benevento, impegnato nel monitoraggio dei locali notturni e degli esercizi pubblici della zona più frequentata dai giovani. Durante l’attività ispettiva, gli agenti hanno constatato che nel locale in questione venivano servite bevande alcoliche a ragazzi minorenni, in violazione delle norme che vietano la vendita e la somministrazione di alcol ai soggetti sotto i 18 anni. Alla luce degli accertamenti, il Questore di Benevento ha adottato un provvedimento di sospensione della Scia del locale, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con la conseguente chiusura dell’esercizio per cinque giorni.