BENEVENTO (rgl) – Fermata con lo zaino e una grossa borsa pieni di merce rubata: è quanto accaduto ieri pomeriggio in un centro commerciale del capoluogo sannita, dove la Polizia di Stato ha arrestato una 22enne di nazionalità rumena, domiciliata a Pagani, per furto aggravato. Verso le 14, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito nei pressi del centro commerciale, ha notato la donna muoversi con atteggiamento sospetto e frettoloso verso una Renault Megane parcheggiata nell’area adiacente. Ad attenderla un uomo, anch’egli con precedenti di polizia per ricettazione e furto aggravato. Dall’ispezione dello zaino e della borsa della donna sono emerse numerose confezioni di caffè e altri prodotti privi di titolo di acquisto, immediatamente riconducibili al supermercato del centro commerciale. La 22enne è stata arrestata in flagranza e accompagnata presso la casa circondariale di Benevento, mentre l’uomo è stato sanzionato e l’auto sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Nei confronti di entrambi è stato inoltre emesso dal Questore il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Benevento.