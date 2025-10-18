BENEVENTO (rgl) – Un colpo nel cuore del centro storico di Benevento, nella quiete della notte, interrotto solo dal rumore di una porta forzata. È accaduto all’alba di oggi, quando la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 25enne beneventano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio. Erano da poco passate le quattro del mattino quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta presso un B&B del centro storico, dopo una segnalazione che indicava un probabile tentativo di furto in corso. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la porta d’ingresso forzata e segni evidenti di danneggiamento all’interno della struttura. Con l’ausilio del personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, sono stati eseguiti i rilievi tecnici che hanno permesso di risalire all’identità di uno dei responsabili, parte di un gruppo composto da quattro persone. Il giovane, rintracciato poco dopo presso la propria abitazione, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio.