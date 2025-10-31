NAPOLI (rgl) – Una mattina come tante, in una scuola dell’infanzia del quartiere Pianura, si trasforma in un racconto che fa discutere e interrogare sul confine tra disciplina e abuso. A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata la segnalazione di una madre preoccupata, dopo aver saputo che la sua bambina, durante l’ora di mensa, sarebbe stata legata alla sedia con una sciarpa da una delle educatrici. I fatti sarebbero avvenuti il giorno precedente, ma la voce è arrivata solo dopo, quando la piccola — probabilmente con l’innocenza e la spontaneità tipiche dei bambini — ha raccontato a casa quello che era accaduto. La donna, scossa e incredula, si è recata all’asilo e ha chiesto spiegazioni. Da lì la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Napoli Pianura e quelli del Nucleo Radiomobile. Ad accoglierli, la direttrice dell’istituto, che ha subito chiarito la situazione:“Abbiamo già provveduto al licenziamento della collaboratrice. Era stata assunta solo quattro giorni fa”. Secondo quanto emerso, la bambina non ha riportato lesioni, ma il gesto — se confermato — resta grave per le modalità e per il contesto in cui è avvenuto. Un atto che ha scosso il personale scolastico e i genitori degli altri alunni. La madre, dopo aver parlato con i militari e con la dirigente, ha scelto di non sporgere denuncia, rassicurata dal provvedimento immediato adottato dalla scuola.