NAPOLI (rgl) – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri del centro storico. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Dante hanno arrestato un 31enne napoletano per detenzione illecita di droga. Durante un servizio di pattugliamento in via Francesco Saverio Correra, i poliziotti hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, il 31enne ha mostrato da subito un’evidente agitazione, insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire la verifica. La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di droga: all’interno di un mobile, i poliziotti hanno rinvenuto 530 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,7 chilogrammi, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 450 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 31enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.